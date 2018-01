Starbucks lançará frappuccino de unicórnio 

Funcionários do Starbucks divulgaram imagens do frapuccino nas redes sociais Foto: https://www.instagram.com/hungryhugh/

A moda do unicórnio parece estar durando bastante! A novidade agora é que o Starbucks terá um frappuccino temático, todo colorido e com brilhos (assim como as pessoas fantasiadas de unicórnio no carnaval).

A marca não fez um anúncio oficial, mas os funcionários norte-americanos da rede postaram fotos em suas redes sociais revelando o novo frappuccino. De acordo com as informações divulgadas por perfis no Instagram, o lançamento está previsto para o dia 19 de abril.

Pouco se sabe sobre o sabor, mas a base é de manga e há relatos de que ele é bastante doce. O produto estará disponível por tempo limitado.

Na suposta placa de divulgação do frapuccino de unicórnio, a Starbucks avisa: só disponível para aqueles que acreditam.

Procurada pelo E+, a assessoria do Starbucks Brasil informou que não há previsão para que o produto chegue ao País.