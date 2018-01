Starbucks chinês não especifica promoção e dá muito café de graça

Starbucks chinês faz promoção para quem leva a própria xícara mas não precisa bem o que isso significa. Foto: twitter.com/Starbucks

Em uma ação para o Dia da Terra, comemorado em 22 de abril, o Starbucks chinês quis promover a redução do uso de copos descartáveis e para isso prometeu café grátis para quem trouxesse sua própria xícara. No entanto, a empresa não definiu com precisão o que poderia ser usado como xícara, e os clientes apareceram com objetos bem diferentes e muito maiores do que as tradicionais xícaras.

Em fotos publicadas no Twitter, há clientes com panelas, bacias e aparatos que se parecem aos modelos brasileiros de filtro.

Meanwhile in China: @Starbucks offered free coffee to anyone who brought their own cup for #EarthDay and people got imaginative... pic.twitter.com/NSOzaBZnXz — Aiden H. (@ThatBoyAgain) 24 de abril de 2017

Enquanto isso os brasileiros estão se sentindo representados pelos chineses.

Chineses estão parecendo brasileiros hahahahahahhttps://t.co/5ZR5aRwqcc — Mina do Tonhão (@Juliazolin) 24 de abril de 2017

E isso é pq é na china, se fosse no br ia ter gente levando caixa d'agua pra encher de café br nao brinca em serviço. "O Starbucks" ia falir — Cute ♡ (@Laah_styles2) 24 de abril de 2017

"O Starbucks" Brasileiros se preparam para receber a promoção no Brasil. pic.twitter.com/heLBlhsxeV — ElvisSinceroSDV (@ElvisSinceroSDV) 24 de abril de 2017

Enquanto isso na China...O Starbucks faz promo...e vcs veem o chines sendo BR...huehue — υтσρıα (@chameleong1rl) 24 de abril de 2017

"O Starbucks" se fosse no Brasil pic.twitter.com/A0nYZ9nJPR — leonardo Slm (@leonardo_Slm) 24 de abril de 2017