Spotify lança playlist 'nostálgica'; saiba como gerar a sua

O Spotify lançou uma nova playlist 'nostálgica' que leva em conta a sua idade para definir as músicas Foto: Dado Ruvic/Reuters

Bruxaria ou simplesmente exploração a fundo dos seus metadados? O Spotify lançou nesta quinta-feira, 28, uma nova playlist personalizada chamada ‘Sua Máquina do Tempo’, que reúne em um único lugar os maiores sucessos que você provavelmente ouvia quando era adolescente.

O aplicativo não explica exatamente como faz para escolher as faixas, mas quando uma pessoa se registra nele precisa especificar sua data de nascimento. Em contato com o E+, a assessoria de imprensa do Spotify informou que a empresa usa essa informação, além da localização geográfica e seus hábitos de consumo atuais para montar uma playlist que relembra os artistas e discos que você provavelmente ouvia há alguns anos.

Ficou interessado no que vai aparecer para você? Você pode achar a sua playlist na aba Décadas no menu Navegar, dentro do Spotify para Android e iOS ou também escanear a imagem abaixo na seção ‘Buscar’.