Sorrisão de bebê prematuro encanta a internet

Foto: Reprodução/Facebook

Um bebê prematuro tomou conta das redes sociais com um sorrisão. Com apenas cinco dias de vida, "elas estava feliz de estar viva", escreveu a mãe, Lauren Vinje, em um post no Facebook.

"Esta foto é uma das que eu olhava com frequência para me ajudar a passar pelos altos e baixos dos dias de UTI Neotatal", incluiu.

O post incentivou outras mães e pais a compartilhar histórias de superação. Veja a publicação completa: