Sorrir é o segredo para ser considerada uma pessoa legal

Ao contrário de ser inexpressivo, sorrir pode ajudar nos relacionamentos. Foto: Jessica001234/Pixabay

Para muitas pessoas, uma das regras não oficiais para ser legal é manter uma atitude emocionalmente inexpressiva. Kanye West, por exemplo, já disse ao Huffington Post que não sorri em fotos porque "isso não seria visto como legal". Mas um estudo mostrou o contrário: sorrir te faz parecer mais legal.

Pesquisadores da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, questionaram se a relação entre esconder as emoções e parecer legal era verdadeira.

Eles pediram que os participantes do estudo vissem fotos de anúncios para roupas de marca em que os modelos apareciam sorrindo ou inexpressivos. Os resultados foram publicados em março no Journal of Consumer Psychology.

Os pesquisadores ficaram surpresos pelo fato de os participantes preferirem as imagens em que James Dean estava sorrindo. O ator é tipicamente inexpressivo nas fotos e considerado um ícone do 'ser legal'.

Diferente da crença de que ser inexpressivo é legal, os estudiosos descobriram que ser inexpressivo faz as pessoas parecerem mais frias do que legais.

"Essa crença imprecisa sobre como se tornar legal pode influenciar a maneira como nos comunicamos com os outros, e ser inexpressivo pode prejudicar relacionamentos", disse ao Science Daily Caleb Warren, autor que responde pelo estudo. "Isso também torna mais difícil a compreensão mútua. Por essas razões, ser inexpressivo não é necessariamente legal", completa.