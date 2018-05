Site vende 'passaportes' de Wakanda, país em que se passa 'Pantera Negra'

Uma loja norte-americana está vendendo capas de passaporte que fazem o documento se tornar como se fosse de Wakanda, o país de 'Pantera Negra' Foto: Marvel Studios/Divulgação

Um site de presentes norte-americano viralizou nas redes sociais por comercializar capas para passaportes baseadas no filme Pantera Negra. Por R$ 110, você pode comprar o produto e se passar por um cidadão de Wakanda, o secreto país africano em que a trama se desenrola.

No Twitter, a capa chamou a atenção dos usuários e até mesmo do ator Lázaro Ramos, que tuítou dizendo querer uma para ele. "Eu quero!!!", escreveu o ator, completando com a hashtag #WakandaForever, o lema dos moradores do país.

Pantera Negra, que já acumula uma bilheteria mundial de mais de US$ 1,3 bilhão (cerca de R$ 4,7 bilhões), ainda está em exibição nos cinemas brasileiros. A capa pode ser adquirida online no site da loja norte-americana.