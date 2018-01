Site estima o quanto você poderia ganhar com aluguel no Airbnb

Uma startup norte-americana criou uma calculadora online que ajuda na estimativa de quanto vale um imóvel no Airbnb. Foto: Mark Makela / The New York Times

Você já pensou em colocar seu imóvel ou um quarto para alugar no Airbnb e ganhar um dinheirinho extra?

Para ajudar no processo, uma startup norte-americana criou uma calculadora online que pega dados históricos dos preços do Airbnb na região e combina com uma série de outros quesitos para dar uma estimativa real de quanto você poderia cobrar pelo aluguel.

Levando em conta fatores como o tamanho do imóvel, valores médios da região, além da oferta e demanda de outros imóveis próximos sendo anunciados, o site acredita chegar ao preço de aluguel mais justo e que dê lucro para o anfitrião da propriedade.

Além disso, o site também mostra os melhores meses para anunciar o imóvel na plataforma, se o clima influencia no hábito de consumo das pessoas que usam o Airbnb e dá ao hospedeiro a possibilidade de saber para onde ele pode bancar uma viagem com uma semana de aluguel no bolso. Experimente aqui.

VEJA TAMBÉM: 15 coisas que todos tinham em casa na década de 1980.