Site de pornografia percebe queda de audiência com estreia de 'Game of Thrones'

O site de pornografia Pornhub registrou queda de audiência no último domingo, 16, devido à estreia de 'Game of Thrones'. Foto: Helen Sloan / HBO

Desde a última temporada de Game of Thrones, o PornHub, site de pornografia com mais acessos no mundo, faz a medição da audiência no site durante as transmissões da série.

Nesta semana, eles não devem ter ficado muito felizes. O site divulgou as estatísticas de visualizações durante a transmissão do episódio de estreia da sétima temporada da série, e houve uma queda expressiva na sua audiência durante o período.

A audiência ficou 4,5% abaixo da média no horário do domingo, que segundo o site, é um dos horários de maior acesso na semana.

Foi a terceira maior queda registrada no website por conta da série, só ficando atrás do décimo (5,2%) e do quarto (4,9%) episódios da sexta temporada. A queda ainda é bem menor do que outros eventos, como o Super Bowl ou as finais da NBA, mas mesmo assim mostra como Game of Thrones pode influenciar os ‘hábitos’ de quem consome o conteúdo online.

O site costuma divulgar gráficos com as estatísticas de audiência quando ocorrem grandes eventos nos Estados Unidos como finais esportivas ou notícias importantes.

Ficou curioso? Veja abaixo os gráficos.

