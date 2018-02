Sex shop da Espanha que tinha produtos banhados a ouro é roubada

Homem invadiu loja de brinquedos eróticos durante a noite e roubou os produtos mais caros. Foto: Pixabay

Um homem assaltou uma loja de brinquedos eróticos em Barcelona, na Espanha, há alguns dias. Porém não eram produtos comuns: os objetos sexuais eram banhados a ouro. Segundo o proprietário da loja, o prejuízo estimado é de quase 20 mil euros, ou quase R$ 80 mil.

As imagens das câmeras de segurança mostraram que o criminoso não tinha ferramentas para abrir a estante em que estavam os brinquedos de ouro e, por isso, ele usou um massageador para quebrar o vidro do móvel e pegar os objetos.

O caso aconteceu no último dia 20, mas foi revelado apenas nesta sexta-feira, 23, para não atrapalhar as investigações. Segundo o proprietário da loja, o ladrão conhecia bem o ambiente porque foi diretamente no local em que estavam os produtos mais caros.