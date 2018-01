Setembro mal começou, e a internet também não está sabendo lidar

Internet está pegando fogo com a hashtag #SetembroMalComeçou. Foto: Reprodução/Twitter

Agosto finalmente acabou! E o que dizer de setembro, este mês que mal conhecemos, mas ainda não consideramos pacas?

A internet não está sabendo lidar com o novo mês, e a hashtag #SetembroMalComeçou, em alta no Twitter, está nos presentando com memes geniais. Confira as melhores reações:

#SetembroMalComeçouE eu já tô é com a brusinha branca, só esperando o ano novo chegar. pic.twitter.com/Ak9hTs0Tgp — PIPA (@michelly913) 2 de setembro de 2016

#SetembroMalComeçouE eu tô achando que vou fazer a msm coisa q fiz em agosto pic.twitter.com/AL8dDOJsus — Ana;¡!° (@trouxi4ne__) 2 de setembro de 2016

#SetembroMalComeçouE esse é todo meu dinheiro pra viver e pagar as contas . pic.twitter.com/yUzafVgFF0 — Flávia (@flaavhiasousa) 2 de setembro de 2016

#SetembroMalComeçouE minha lista de livros para ler está maior que a barriga da grávida de Taubaté!!! pic.twitter.com/1W7z62raoS — Blog Vitamina Livros (@vitaminalivros) 2 de setembro de 2016

#SetembroMalComeçouE ja tô fazendo meu papel de palhaça em grande estilo pic.twitter.com/m5PP2chSXi — namorada virtualㅤ (@apegaveI) 2 de setembro de 2016