Sesc Vila Mariana terá atividades para crianças nos finais de semana Foto: Divulgação/Sesc Vila Mariana

O mês de setembro é das crianças no Sesc Vila Mariana. Ao longo do mês, a unidade vai ter peças de teatro, oficinas de arte e brincadeiras com os pequenos. O ingresso, na maioria, é grátis.

Já neste domingo, 4, o Grupo Arte Simples de Teatro vai apresentar a peça A Bola: Histórias Que Rolam. O roteiro traz um cenário no qual bolas de futebol nascem e vão parar na prateleira de uma loja. Todas têm o sonho de jogar com os maiores craques, mas a realidade é bem diferente do que elas esperavam. Aos poucos, elas descobrem que os outros caminhos que a vida traz podem ser tão divertidos quanto os que elas esperavam. A peça também será encenada nos dias 11 e 18 e no feriado da quarta-feira, 7, sempre às 15h. Os ingressos são gratuitos para crianças e variam de R$ 5 a R$ 17 para adultos.

Brincando de Faz de Conta leva as crianças a explorar os sentidos e trabalhar a linguagem artística por meio de contação de história, músicas e artes. Foto: Divulgação/Sesc Vila Mariana

Brincadeira guiada. No próximo sábado e domingo, assim como no fim de semana do dia 17, os instrutores do Sesc Vila Mariana vão conduzir o Brincando de Faz de Conta, uma atividade com o objetivo de levar as crianças a explorar os sentidos e trabalhar a linguagem artística por meio de contação de história, músicas e artes. Os pequenos poderão brincar com fantoches, bonecos, origamis, roupas e jogos. As atividades vão acontecer sempre das 10h às 11h e das 14h às 15h no espaço Brincar, no 7º andar da Torre B, de graça.

Arte no domingo. No domingo, 4, e no feriado da quarta-feira, 7, o Sesc Vila Mariana também vai oferecer a oficina Criatividade com Tintas Ecológicas. A ideia é guiar os pequenos a fazer arte com tintas ecológicas e incentivar o desenvolvimento da consciência ambiental. O ponto de encontro é na Praça de Eventos da unidade e a oficina é gratuita.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo - SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana