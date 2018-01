Senhora rouba a cena em pedido de casamento nos EUA; veja

A reação de uma senhora ao pedido de casamento de uma mulher à sua namorada vem encantando a internet por conta de sua espontaneidade. A estudante Jessica pediu a mão de Chelsea em casamento durante um passeio ao Instituto de Arte de Chicago, e seus amigos registraram toda a situação de longe.

A imagem viralizou após Carlos, o irmão de Jessica, a publicou em seu perfil no Twitter. "Minha irmã pediu sua namorada em casamento hoje e vejam a reação daquela senhora", comentou.

O Instituto de Arte também homenageou o casal por meio de seu twitter. Confira:

Congratulations to Jessica and Chelsea on their engagement! Thanks for sharing this beautiful moment with us.

[Photos: @ESanchezPerry] pic.twitter.com/nuHa5qb54k