Senadora australiana se torna a primeira mulher a amamentar no Parlamento do país

Senadora da Austrália alimentou sua filha de apenas dois meses durante votação Foto: Mick Tsikas/ Reuters

A senadora Larissa Waters se tornou a primeira política a amamentar no Parlamento australiano após alimentar sua filha de dois meses, Alia Joy, durante uma votação na última terça-feira, 9.

Desde o ano passado, tanto o Senado quanto a Câmara dos Representativos (equivalente à nossa Câmara Federal) permitiram a amamentação dentro das câmaras legislativas, em decorrência da reação negativa da população após uma ministra ser aconselhada a armazenar seu leite materno para não atrapalhar seus compromissos oficiais.

Mesmo assim, nenhuma política havia feito até então. A senadora contou à BBC que seu gesto passa uma mensagem para que todas as mulheres se sintam bem-vindas no Parlamento. Além disso, ela criticou que o gesto ainda seja novidade no mundo.

O tema já é assunto polêmico e discutido em alguns países. Em 2016, uma senadora do partido Podemos dividiu opiniões ao também amamentar seu filho no Parlamento espanhol. Já no Reino Unido, enquanto a proposta é defendida por mulheres ativistas, parte dos políticos se opõe à ideia.