Semelhança entre Maria Bethânia e Ariana Grande repercute nas redes

. Foto: Reuters/Danny Moloshok

Um tuíte comparando a cantora brasileira Maria Bethânia, de 70 anos, à artista pop Ariana Grande, de 23, ganhou repercussão nas redes sociais na última terça-feira, 4. A postagem, que mostra Bethânia jovem, com penteado, corpo e roupas semelhantes aos da norte-americana, teve quase 4 mil compartilhamentos.

Desde então, uma enxurrada de postagens com brincadeiras sobre as 'gêmeas' Bethânia e Ariana tomou conta das redes sociais. A cantora pop já confirmou que virá ao Brasil no meio do ano, para realizar shows no Rio de Janeiro (em 29 de junho) e em São Paulo (1º de julho). Ariana já esteve no País em 2015, em performance realizada no Allianz Parque, em São Paulo.

Confira reações dos internautas sobre a semelhança entre as artistas:

vocês se lembram quando a maria bethania inventou a ariana grande? pic.twitter.com/KPYUSOch0p — quem down jenner (@brennolino) 4 de abril de 2017

fiquei um pouco chocado ao descobrir que a Maria Bethânia jovem tinha o cabelo da Ariana Grande pic.twitter.com/a2dak4NLOh — Danilo Sanches (@danilo_sanches) 16 de setembro de 2015