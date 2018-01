Sem falar inglês, refugiado sírio 'socorre' noiva prestes a se casar no Canadá

Foto: Reprodução / Facebook

O casal Jo e Earl estava prestes a se casar no Canadá quando uma situação inesperada ocorreu: o zíper do vestido da noiva se quebrou. As madrinhas tentaram ajudá-la, mas em vão, e foram até o vizinho do local, que estava com a porta de sua garagem aberta, para perguntar se ele poderia emprestar um alicate.

Eis que veio a surpresa: o vizinho ao lado estava recebendo uma família de refugiados sírios, e um deles era um experiente alfaiate, que se dispôs a ajudá-las.

O homem havia chegado no país há apenas quatro dias, e não falava nada de inglês, utilizando apenas o Google Tradutor para se comunicar.

"Todos os dias eu tiro fotos de pessoas no dia mais feliz de suas vidas, e hoje um homem que viu algumas das coisas mais horríveis do mundo apareceu para oferecer resgate", comentou a fotógrafa Lindsay Coulter, que espalhou a história em seu facebook.

Confira o relato completo abaixo, em inglês: