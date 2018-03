Selfies podem fazer o nariz parecer 30% mais largo, aponta estudo

Selfies tiradas a 30 centímetros de distância podem fazer o nariz parecer 30% mais largo Foto: Pixabay

Se você acha que nunca consegue ficar bem em uma selfie, não se apresse em lamentar as feições de seu rosto; o problema pode estar no comprimento do seu braço.

Pesquisadores da Universidade de Stanford e da Rutgers New Jersey Medical School publicaram um artigo indicando que as fotos tiradas com a câmera muito próxima ao rosto podem fazer o nariz parecer mais largo do que realmente é.

Usando modelos geométricos, os pesquisadores puderam calcular a distorção relativa de diversas partes do rosto com a câmera posicionada a diferentes distâncias e chegaram à conclusão de que o ideal é tirar a foto com a câmera a 1,5 metros do rosto. A 30 centímetros, a distorção da largura do nariz chega a ser de até 30%.

Os autores da pesquisa afirmam que essa diferença pode causar problemas de autoestima e distorção na autoimagem, já que as pessoas se veem de uma forma diferente do que realmente são. Na publicação, eles fazem referência a uma pesquisa da Academia Americana de Cirurgiões Plásticos e de Reconstrução Facial, que aponta que 42% dos cirurgiões tiveram pacientes que buscaram intervenções para melhorar suas selfies nas redes sociais.