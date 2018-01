Seis convidadas vão a um casamento usando o mesmo vestido

Seis mulheres escolheram o mesmo vestido para irem a um casamento. Foto: Facebook.com/Debbie.speranza

Você acha constrangedor ou desagradável encontrar alguém usando a mesma roupa que você? Pois imagine a situação: seis mulheres usando o mesmo vestido em uma festa de casamento - e não se trata das madrinhas. Isso realmente aconteceu em Sydney, na Austrália.

Debbi Speranza foi convidada de um casamento e comprou um belo vestido azul na loja Forever Now. No dia da festa, uma surpresa: havia cinco outras mulheres usando o mesmo vestido.

As mulheres levaram tudo no bom humor e tiraram fotos para marcar o acontecimento. "Vocês realmente deveriam começar um registro de casamento, para que suas clientes possam saber se alguém já comprou um vestido para o mesmo evento. Nós não somos madrinhas, apenas convidadas. Eu acho que mereço um desconto por toda essa propaganda", escreveu Debbi na legenda da foto e enviou à página da loja no Facebook.

O vestido foi comprado por US$ 128, cerca de R$ 400.