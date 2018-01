Seguranças dançam com crianças e adolescentes no show beneficente em Manchester

Na saída do show One Love Manchester, homem cumprimenta um policial. Foto: AFP PHOTO/Anthony Devlin

No último domingo, 4, Manchester foi palco de um show beneficente de Ariana Grande e diversos outros artistas, numa demonstração de força após o atentado que matou 22 pessoas há duas semanas.

Longe do palco, alguns policiais que cuidavam da segurança do show ganharam olhares atenciosos enquanto dançavam e se divertiam junto às crianças e adolescentes na plateia. O momento foi gravado pelo fotógrafo e jornalista Elliot Waglant, do jornal Standart, e foi compartilhado no Twitter.

This is just amazing ❤️#OneLiveManchester pic.twitter.com/608ihRoR4y — Elliot Wagland (@elliotwagland) 4 de junho de 2017

Outro vídeo mostra seguranças dançando ao som de Roar, de Katy Perry.

Os seguranças do #OneLoveManchester dançando ROAR é a coisa mais linda que você vai ver hoje ❤️ pic.twitter.com/OezlZiOCiz — Katy Perry Brasil (@katyperrybr) 5 de junho de 2017

