Saxofonista se confunde e não quebra recorde mundial por 27 segundos 

Femi Kuti, agora, pretende passar 50 minutos seguidos tocando a mesma nota Foto: REUTERS/Akintunde Akinleye

Durante um concerto em Lagos, o saxofonista Femi Kuti passou 46 minutos e 38 segundos tocando a mesma nota musical em seu instrumento. Para isso, ele usou uma técnica conhecida como respiração circular.

O objetivo? Quebrar um recorde mundial. Ele chegou a comemorar o feito, no entanto, houve uma confusão... De acordo com o Guiness, o recorde de maior tempo tocando a mesma nota no saxofone é de 47 minutos e 5 segundos. A marca foi atingida em 2000 pelo músico norte-americano Vann Burchfield.

Kuti, porém, achava que a marca mais recente era de 1997, quando outro saxofonista norte-americano, Kenny G, marcou 45 minutos.

Ao descobrir que havia falhado na tentativa de quebrar o recorde, Femi Kuti escreveu em seu Twitter: "Se é assim, então, como eu disse, teremos de trabalhar para alcançar a marca de 50 minutos. Sem problema. Eu acredito que ainda tenho um pouco mais de energia no meu tanque". Ou seja, em breve o saxofonista nigeriano deve tentar chegar ao recorde mundial.