Salgadinho no formato do gorila Harambe recebe lance de mais de R$ 300 mil

Foto: Reprodução/eBay valuestampsinc

Atualizado em 07/02, às 12h05

Um usuário do e-Bay identificado como 'valuestampsinc', que aparentemente está acostumado a vender selos pela internet, colocou em leilão uma peça muito mais 'rara'. Ele afirma ter encontrado um salgadinho igual ao gorila Harambe dentro de um pacote de Cheetos, e decidiu colocá-lo à venda.

"Este item à leilão é apenas para o Cheetos único, pacote não incluído. É um ótimo item de coleção para quem aprecia raridades!", descreveu. O preço inicial era de aproximadamente R$ 37, mas foi subindo gradualmente e já passava dos R$ 300 mil às 18h30 desta segunda-feira, 6. Na terça-feira, 7, foi vendido por US$ 99.900,00 (aproximadamente R$ 311 mil). O perfil do usuário que venceu o leilão é mantido em anonimato pelo site.

O vendedor participa do site desde 2008 e é bem-avaliado, com 100% de feedback positivo. Como os apostadores têm o perfil preservado no leilão, não há como ter certeza sobre sua idoneidade.

Pelas regras do site, o usuário que ganha o leilão é obrigado a pagar o preço que propôs. No entanto, 'calotes' não são raros.

Harambe. O gorila ficou conhecido em maio de 2016, quando um garoto caiu em seu cercado de cativeiro no zoológico de Cincinnati, nos Estados Unidos. Harambe foi morto por ser considerado uma ameaça à vida do menino.