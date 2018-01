Saiu a música-tema do filme 'A Bela e a Fera'; confira

Emma Watson é a estrela do filme 'A Bela e a Fera' Foto: Divulgação

Após a divulgação do primeiro trailer do filme live-action de "A Bela e a Fera", estrelado por Emma Watson como Bela e por Dan Stevens no papel de Fera, os fãs aguardavam a música-tema. E finalmente saiu!

A canção é uma parceria entre Ariana Grande e John Legenda.

Confira a trilha:

O filme tem estreia prevista para 17 de março.