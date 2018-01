Saiba o que fazer em casos de intoxicação do seu bichinho de estimação

O primeiro passo depois da intoxicação é levar o bichinho ao veterinário o mais rápido possível Foto: Agência BOA

Deixar os bichinhos de estimação em casa dá um aperto no coração. Como estão sozinhos, eles ficam expostos a qualquer perigo doméstico, em especial, a intoxicação. O que fazer para evitar que os pets entrem em contato com alimentos nocivos e produtos de limpeza tóxicos?

A veterinária do Day Care Higienópolis, Tatiana Mauger, explica que se o animal fica sozinho por muito tempo, é bom evitar ter plantas venenosas em casa. ”Se for um cão, deixar as plantas em lugar alto onde ele não consiga ter acesso. Se o pet for um gato, não ter plantas venenosas, porque gatos sobem e conseguem pegar, além de adorar comer plantas “, esclarece Tatiana.

Os sintomas da intoxicação são parecidos com os de outras doenças, o que preocupa ainda mais. “Uma simples indisposição alimentar pode causar vômitos nos animais, porém, esse sintoma aliado a outros, como febre, anorexia, diarreia, salivação excessiva e convulsões, por exemplo, indicam que o pet pode estar intoxicado”, conta a veterinária especialista da Hercosul Alimentos, Esther Reinheimer.

O primeiro passo é levar o animal ao veterinário com urgência, pois se a intoxicação for diagnosticada imediatamente após a ingestão de alimentos ou produtos tóxicos, sequelas graves ou até a morte do pet podem ser evitadas. "Muitos pets não suportam o nível de toxicidade de uma planta ou de um desinfetante, por exemplo. Além disso, além da contaminação oral, pode ocorrer a intoxicação mista, que afeta também a pele do bichinho", alerta Esther.

Mas aqui surge uma dúvida: “E se o veterinário for longe? O que fazer em casa?” A veterinária da Cobasi, Carla Storino Bernardes, explica que não é recomendado nenhum tipo de procedimento caseiro. Por isso, é necessário levar o animal à um profissional o mais rápido possível. “É recomendado levar o produto que originou a intoxicação ou identificar a planta ou o animal peçonhento que picou para o tratamento ser mais assertivo”, completa Carla.

Confira na galeria abaixo cinco dicas do que fazer depois que seu bichinho for intoxicado:

Ver Galeria 5 5 imagens







1 | 5 Mantenha a calma! É difícil, mas fique calmo(a)! Seu pet pode ficar ainda mais estressado e pode piorar a intoxicação. Lembre-se: não é recomendado nenhum tipo de procedimento caseiro, por isso não tente curar seu bichinho

Foto: 947051/Pixabay

Foto: 947051/Pixabay

2 | 5 Coloque seu PET longe do produto ou alimento ingerido Mova seu PET para uma área segura, longe do foco do produto. "Um simples chocolate, por exemplo, pode causar uma séria intoxicação, pois esse alimento é enxtremamente tóxico para os cães", explica a veterinária Esther Reinheimer. Caso ele tenha convulsões, leve-o para um local distante de escadas ou objetos que possam cair sobre ele

Foto: Unsplash/Pixabay

Foto: Unsplash/Pixabay

3 | 5 Avise ao veterinário que você está a caminho É recomendável avisá-lo logo depois do acidente para que ele esteja preparado quando você chegar ao consultório. "Em primeiro lugar, o proprietário deve ligar para o seu veterinário e seguir as instruções de não dar comida, nem leite, deixar o animal aquecido, bem hidratado", afirma a veterinária Tatiana Mauger

Foto: skeeze/Pixabay

Foto: skeeze/Pixabay

4 | 5 Não medique seu bichinho de estimação Um erro muito comum é a medicação intuitiva, feita sem consultar um especialista. Os medicamentos podem provocar reações no organismo do seu pet e piorar ainda mais a situação. A veterinária Esther Reinheimer explica que a única pessoa capaz de medicar o pet é o veterinário, pois ele leva em consideração todas as características do animal

Foto: ewka_pn/Pixabay

Foto: ewka_pn/Pixabay

5 | 5 Corra para o veterinário o mais rápido possível! Assim que puder, encaminhe seu pet para o veterinário. Ele saberá o melhor a ser feito para que seu bichinho se recupere rápido! Se a intoxicação for diagnosticada imediatamente após a ingestão de alimentos ou produtos tóxicos, problemas mais graves podem ser evitados

Foto: Unsplash/Pixabay

Foto: Unsplash/Pixabay

Os gatos são ainda mais sensíveis às substâncias tóxicas e muito seletivos na hora de ingerir qualquer coisa. Porém, o simples ato de lamber os pelos pode provocar a intoxicação por algum produto utilizado na limpeza da casa.

Abelhas, marimbondos, medicamentos, plantas, cigarros, bebidas alcoólicas e cosméticos são alguns dos riscos para os animais de estimação. Muitos tutores alimentam seus pets com qualquer tipo de alimento, mas isso é muito grave. Trancar o banheiro, a cozinha e a área de serviço, informar-se sobre quais as plantas são tóxicas e impedir a exposição dos animais a produtos químicos são algumas medidas preventivas para evitar possíveis acidentes graves com seu pet.

Outro erro muito comum é a medicação intuitiva, feita sem consultar um profissional. Esther Reinheimer explica que a única pessoa capaz de medicar o pet é o veterinário, pois ele leva em consideração todas as características do animal.

Veja abaixo a galeria com as plantas tóxicas para os cães:

