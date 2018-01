Saco com poeira da Lua é estimado em R$ 13 milhões

Saco com podeira da Lua foi coletado na missão Apollo 11, comandada por Neil Armstrong há 48 anos Foto: NASA

Se você não consegue ir à Lua, traga a Lua até você. Mas há um preço: US$ 4 milhões (aproximadamente R$ 13,1 milhões). Este é o valor estimado do exemplar de um saco com pó lunar. O objeto espacial deve ser leiloado pela Sotheby's de Nova York no dia 20 de julho (48º aniversário do primeiro pouso na Lua).