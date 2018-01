Sabia que hoje é Dia Mundial do Emoji? Entenda o porquê!

Emojis Foto: Alexas_Fotos / Pixabay

Hoje é Dia Mundial do Emoji! A data é comemorada por conta da data presente no emoji referente a um dia de calendário no aplicativo WhatsApp, indicado como 17 de julho!

Caso você não saiba, emoji é o nome dado àquelas carinhas, símbolos ou outros desenhos que são utilizados em aplicativos de comunicação instantânea por meios virtuais.

Diversas pessoas estão utilizando as redes sociais para 'comemorar' a data, e, é claro, postar um monte de seus emojis favoritos. Até mesmo empresas como a Coca-Cola e o McDonald's e equipes esportivas entraram na onda. Confira abaixo algumas das postagens celebrando o Dia Mundial do Emoji!

Esse Santo Antônio não nos lembra um #emoji daqueles que usamos quando estamos bem felizes? #WorldEmojiDay pic.twitter.com/ixqZfd99MP — Museu de Arte Sacra (@MuseuArteSacra) 17 de julho de 2017

#WorldEmojiDay is extra-special if your birthday is July 17 A very happy birthday to all July 17 babies! pic.twitter.com/Pc2RGNW2NJ — World Emoji Day (@WorldEmojiDay) 17 de julho de 2017

Não acredito que existe um #WorldEmojiDay ❤️ já amei! — Márcia Magalhães (@marcimag_) 17 de julho de 2017