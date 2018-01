RuPaul manda um 'Sashay away' para Michel Temer no Instagram

A internet amou a publicação de Mama Ru Foto: Jeff Christensen/Reuters

A maior drag queen que você respeita publicou nessa sexta,7, uma foto com os dizeres "Dilma, shantay, you stay" e "Temer, sashay away!".

TONIGHT 8PM #DragRace on @VH1 Uma publicação compartilhada por RuPaul Charles (@rupaulofficial) em Abr 7, 2017 às 7:44 PDT

Depois da posse de Michel Temer, o discurso de "Fora Temer" se tornou muito popular em manifestações políticas. Provavelmente, a foto foi tirada em uma delas aqui no Brasil.

Para quem não conhece as gírias de Mama Ru, o desafio final de RuPaul's Drag Race é um duelo de lip sync (dublagem) entre duas participantes que podem ser eliminadas. Quem ganha a disputa, recebe um "shantay, you stay", e quem perde ouve "sashay away" de RuPaul.