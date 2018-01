Rottweiler chama atenção dos pais e salva criança de convulsão

cachorro da raça rottweiler Foto: Pixabay

Um cachorro da raça rottweiler ajudou a salvar a vida de uma criança de 6 anos em Ibaté, interior de São Paulo. Segundo Rhozana Menzani, mãe de Enzo, o filho começou a passar mal durante a noite. Foi quando Quiron, animal de estimação da família, latiu desesperadamente ao lado do quarto onde a mãe do menino dormia.

"Aconteceu na segunda-feira passada, 10, fomos dormir normalmente. Por volta de 5h30 da manhã, o Quiron começou a chorar na minha janela, mas eu suspeitei que fosse por conta de uma inflamação no ouvido que ele tinha", conta Rhozana ao E+. "Duas horas depois, ele voltou a chorar e latir desesperadamente na janela. Foi quando eu saí e passei na frente do quarto do Enzo", emenda.

O garoto foi encontrado na cama tendo uma crise convulsiva muito forte. Técnica de enfermagem, a mãe pegou o menino no colo. "Ele tinha parado de respirar", afirma. Rhozana fez massagem e respiração boca a boca, conseguindo reanimar o filho.

Enzo foi diagnosticado com autismo aos 2 anos, explica a mãe. "Foi então que eu pensei que precisava de um cachorro para a guarda. Um cachorro que impusesse um certo respeito no quintal".

Há 7 meses, o menino apresentou um quadro de estrabismo e regressão comportamental. Enzo foi levado ao médico e foi diagnosticado com uma doença ainda mais grave: adrenoleucodistrofia, uma síndrome degenerativa que destrói a capa da mielina, responsável pela ligação entre os neurônios.

"O susto foi muito grande. Quando já estava no pronto-socorro, meu marido me ligou e eu pedi para ele abraçar o Quiron, porque foi ele que salvou o Enzo", completa Rhozana.

* Estágiário, sob supervisão de Charlise Morais