Restaurantes criam 'código secreto' para ajudar mulheres em encontros potencialmente perigosos

Foto: Pixabay

A maioria das mulheres sabe muito bem o que é ir a um encontro às escuras e lidar com a possiblidade de o cara ser um psicopata ou mesmo um machista que a faz se sentir bastante desconfortável.

Sair de uma situação dessas pode ser difícil, já que é impossível prever a reação do 'date'. Mas alguns restaurantes nos Estados Unidos, na África do Sul e no Reino Unido perceberam que podem dar apoio às mulheres e ajudá-las a ir embora com discrição e segurança.

A inciativa é bem simples: o estabelecimento cola uma placa no banheiro feminino avisando que há um código secreto para quando a mulher achar que tem algo errado com o 'date'. Tudo que ela precisa fazer é pedir um drink - que na verdade não existe - no bar.

"Você está num encontro que não está indo bem? O seu 'date' do Tinder ou do Plenty of Fish [apps de paquera] não é o que ele dizia no perfil? Você está se sentindo insegura ou meio estranha? Nós estamos aqui para ajudar. Vá ao bar e peça um 'Angel Shot'.

- Puro: O bartender vai te levar até o seu carro. - Com gelo: O bartender vai chamar um Uber ou um Lyft para você. - Com limão: O bartender vai chamar a polícia.

Nós vamos lidar com isso discretamente e sem muito rebuliço. (Nós já passamos por isso e queremos que você saiba que está em boas mãos)."

A placa acima é de um restaurante da Hooters na África do Sul. A rede é originalmente dos Estados Unidos e é conhecida por exibir garçonetes bonitas em roupas sensuais. Muita gente se surpreendeu positivamente com a atitude do restaurante.

Outros países como os Estados Unidos e o Reino Unido registraram placas similares e outros 'códigos secretos'. Alguns internautas têm insistido para que o nome do drink não seja divulgado, já que isso poderia fazê-lo perder o efeito caso os homens conhecessem a técnica. No entanto, os estabelecimentos têm usado códigos variados.

A atitude tem sido bastante elogiada nas redes sociais. Afinal, os aplicativos de paquera são uma das formas mais comuns de marcar encontros, principalmente no Brasil.