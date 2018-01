Restaurante italiano dá desconto a clientes por 'crianças educadas'

Foto: Reprodução/Facebook Antonio Ferrari

Um restaurante da cidade de Pádua, no nordeste da Itália, surpreendeu seus clientes aos dar um desconto de 13 euros, 5% do valor total da conta, como recompensa pelo bom comportamento das crianças que estavam à mesa.

Veículos de imprensa do país, que haviam publicado recentemente notícias de restaurantes que proibiam a entrada de crianças, deram voz à nova iniciativa e elogiaram a atitude.

O dono do estabelecimento, Antonio Ferrari, explicou ao jornal Corriere della Sera que o bom comportamento de cinco crianças que acompanhavam seis adultos fez com que ele tivesse essa ideia no domingo, 12. Ferrari disse que as crianças se dedicaram a colorir papéis e fazer contas de multiplicar que trouxeram de casa, deixando seus pais e os outros clientes comer em paz.

O proprietário também afirmou que não decidiu dar o desconto por publicidade, mas porque "era um espetáculo muito lindo ver como as crianças interagiam entre eles, com essa compostura" enquanto seus pais degustavam vinhos. Mesmo assim, ele postou uma foto da conta em seu perfil no Facebook, com a legenda "isso acontece tão raramente!"

Ferrarri afirma que se inspirou em um restaurante de Miami que 'premia' as crianças que se comportam de forma tranquila, e que não hesitaria em "voltar a fazer isso com outras crianças com a mesma atitude."

Com informações da agência EFE.