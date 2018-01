Restaurante em Nova York substitui chefs de cozinha por vovós

Algumas das vovós que já passaram pela cozinha do restaurante. Foto: Divulgação

Quem não gosta de comida de vó? Infelizmente, nem sempre é possível ter esse tipo de comida no dia a dia e, pensando nisso, um restaurante de Nova York, EUA, resolveu inovar: contratou vovós de diversas partes do mundo ao invés de chefs de cozinha, e assim surgiu o Enoteca Maria.

O dono do local, Joe Scaravella, contou ao site Oddity Central que a ideia surgiu há 12 anos, após perder alguns parentes. Sua avó, sua mãe e sua irmã morreram num curto intervalo de tempo e ele começou a sentir falta da comida de sua avó italiana. Então, ele decidiu procurar donas de casa italianas para cozinhar pratos regionais num anúncio de jornal.

"Eu ainda estava construindo o restaurante e por isso pedi para que elas viessem cozinhar em minha casa. E elas trouxeram pratos e também seus maridos e alguns netos de quem estavam tomando conta. A coisa toda foi como um filme de Fellini“, contou o proprietário ao site.

Com o anúncio, ele conseguiu as primeiras cozinheiras, mas agora o restaurante já conta com uma equipe rotativa de avós de cerca de 30 países diferentes, como Nigéria, Argélia, Agentina e República Tcheca. As vovós se revezam para cozinhar pratos típicos de suas respectivas regiões de origem, então o cardápio do restaurante varia o tempo todo.

Scaravella conta para todos os clientes sobre o conceito do restaurante e, por isso, muitos deles indicam novas vovós para a cozinha.

Sua ideia original de ter avós italianas de cozinha em vez de chefs reais evoluiu para uma celebração gastronómica da diversidade e as pessoas adoram. Os clientes vêm de todas as partes do mundo para ver as famosas nonas da Enoteca Maria e experimentar as receitas.

Tantas culturas diferentes na cozinha refletem na variedade dos visitantes: pessoas do mundo todo vão ao restaurantes para provar os pratos. "Recebo regularmente telefonemas da Austrália, Inglaterra e Itália para fazer reseras. Sempre fico lisongeado com isso", conta Scaravella.