Death Cab for Cutie e Franz Ferdinand lançam músicas de protesto contra Trump

Foto: Reprodução/Youtube

"Um empréstimo de um milhão de dólares. Ninguém consegue sozinho, sem um empréstimo de um milhão de dólares". Este é o refrão da mais nova música da banda americana Death Cab for Cutie. Mas – para a trsiteza de muitos – não se trata de um novo álbum. A canção faz parte do projeto 30 Days, 30 Songs (30 dias, 30 músicas), que vai lançar uma música por dia, de 30/10 a 08/11 - dia das eleições presidenciais nos Estados Unidos.

Leia também: Doria vai à zona sul e precisa explicar corte no lábio

A música foi inspirada na história de Trump, que afirmou ter começado seus negócios no Brooklyn com 'um pequeno empréstimo de um milhão de dólares' de seu pai. Além de Death Cab, o projeto já tem o apoio de bandas como R.E.M. e Franz Ferdinand. "Eu acredito firmemente que Donald Trump é o candidato a presidente mais ofensivo e perigoso que já tivemos, certamente no século XXI", disse Ben Gibbard, vocalista do Death Cab for Cutie, à CNN.

O texto explicativo do site é assinado por 'Artistas por uma América livre de Trump' e pede que os eleitores votem em Hillary, "a única candidata que poderia evitar o apocalipse que seria ter Donald Trump como presidente." O site foi produzido pelos mesmos autores de 90 Days, 90 Reasons (90 dias, 90 motivos), que motivou eleitores a votarem pela reeleição de Obama.

No site há várias mensagens que procuram justificar a posição pró-Hillary dos artistas. "Donald Trump sujeitaria o país ao mesmo ciclo odioso de drama e loucura com o qual temos sido agredidos no último ano. Ele vai continuar a demonizar as minorias e objetificar as mulheres. Ele vai tornar a economia um caos e esvaziar regulamentações ambientais. Ele vai devastar a nossa posição no mundo".

A playlist está disponível no Spotify. Confira algumas das músicas já lançadas: