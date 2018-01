Relógio mostra onde amigos e familiares estão em tempo real

O Eta Clock mostra os lugares onde as pessoas conectadas estão. É possível colocar vários ponteiros. Foto: Facebook/etaclock

Imagine um relógio que, em vez de mostrar as horas, mostra onde as pessoas estão. Um protótipo dele, pelo menos, já existe e foi criado com a intenção de "atualizar nossas experiências conectadas, tornando o mundo digital tangível e humano".

É como o relógio da família Weasley, de Harry Potter, mas sem a mágica. Cada ponteiro do relógio representa uma pessoa, cujos lugares para onde vai com frequência são colocados em um aplicativo de celular.

O aparelho transmite as coordenadas para um servidor que as envia para o relógio e as atualizações são feitas em tempo real.

Apresentado em um site de financiamento coletivo, o Eta Clock foi desenvolvido por um casal de engenheiros do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos.

"Como inventores e tecnólogos, nossa missão é trazer a tecnologia moderna para as casas de todos com uma abordagem centrada no ser humano para dispositivos conectados", afirmam.

Eles contaram com a ajuda de designers gráficos que desenvolveram o modelo de forma que seja também bonito além de útil. A equipe levou dois anos de produção até apresentar o protótipo.

A ideia é que o relógio seja usada para saber onde as pessoas que você ama e com quem se importa estão, como filhos. Segundo os desenvolvedores, os dados de localização são apagados do servidor assim que as atualizações são enviadas para o usuário.

Espera-se que os primeiros relógios sejam enviados aos apoiadores do financiamento coletivo em julho de 2018. Até lá, a equipe fará aprimoramentos do projeto.

O vídeo abaixo, em inglês, mostra como o Eta Clock funciona: