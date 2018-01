Relembre os melhores memes de 2016

Em julho, foi exibida uma reportagem de Gloria Maria na Jamaica no 'Globo Repórter', mas não foram as paisagens nem as manifestações culturais do país que ganharam destaque, e sim a própria jornalista. Isso porque ela experimentou maconha num ritual rastafári, e depois foi andar de montanha russa. Não deu outra: as expressões de Gloria geraram infinitos memes para diversas situações da vida.

Foto: Reprodução/Twitter