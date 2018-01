Reclame Aqui faz shows em frente às empresas que fazem clientes esperar ao telefone

Bandas vão tocar músicas de espera em frente às empresas que mais fazem o consumidor aguardar atendimento no telefone. Foto: JF Diório/Estadão

Ligar para as centrais telefônicas de empresas geralmente é algo muito estressante. É comum que os atendentes simplesmente façam o cliente ficar esperando durante horas ao telefone enquanto uma daquelas clássicas 'músicas de espera' tocam.

Leia também: Marca distribui churros de graça no Dia do Consumidor

Nesta quarta-feira, 15, Dia do Consumidor, o site Reclame Aqui resolveu 'dar o troco' nessas companhias: três bandas irão tocar as músicas de espera em ritmo de rock em frente às três empresas que mais fazem os clientes esperarem. As apresentações serão transmitidas ao vivo na página do Facebook do site, com apresentação de Mauricio Meirelles.

O site fez uma média do tempo que os clientes aguardam no telefone até conseguirem resolver seus problemas e as bandas irão tocar as músicas de espera durante este mesmo período. Se o tempo médio de espera para ser atendido numa empresa é de 30 minutos, a banda tocará também por 30 minutos.

Os locais em que as bandas irão tocar estão sendo revelados apenas na hora do show. O evento começou às 9h, com a banda Far From Alaska, na rua Mergenthaler, 592, em frente a sede dos Correios, na Vila Leopoldina.

"Você está na posição 72 da nossa fila. Seu tempo de espera é aproximadamente uma semana. Não desligue, logo você será atendido", entoa a vocalista, enquanto a banda toca por 35 minutos a música de espera que a empresa utiliza nos seus atendimentos.

Os próximos locais e horários serão divulgados na página do Reclame Aqui. Assista ao Far FromAlaska, que tocou de manhã.

A partir das 13h, o Supercombo foi até a Alameda Ministro Rocha de Azevedo, na sede da Caixa Econômica Federal. O tempo médio que um cliente espera para ser atendido na central de atendimento telefônica da instituição bancária é de 45 minutos - portanto, a banda vai tocar a música de espera pelo mesmo tempo. Confira a transmissão da apresentação aqui.

No fim da tarde, a banda Medulla encerra o 'festival da espera' em Pinheiros.