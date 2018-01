'Rapunzel' da vida real: mulher tem quase um metro e meio de cabelo

Andrea Colson compartilha penteados em seu Instagram. Foto: instagram.com/andrea.691/

Andrea Colson, da Micronésia, é quase uma rapunzel da vida real, com longos cabelos loiros que vão até seu tornozelo. Para se ter uma noção do comprimento, ela tem 1,55 metro de altura.

Pensando em pessoas que gostam de cabelos longos, ela criou um blog em que dá dicas de cuidados e penteados. Lá, ela revela que, ao contrário do que muita gente pensa, ela corta os fios com frquência. "Eu sempre corto. Eu prefiro que ele fique no tornozelo. Eu não tenho uma frequência definida para cortar, mas, se começa a ficar desigual nas pontas, eu corto", conta ela no blog.

Andrea conta que lava o cabelo duas vezes por semana. "Às terças-feiras e aos sábados à noite, eu lavo meu cabelo. Já a minha franja, eu lavo e seco todos os dias. Para escovar meu cabelo, eu uso um pente de dentes largos que tenho há anos. Eu prefiro lavar meu cabelo à noite e deixo-o secar sozinho durante a noite. Eu escovo meu cabelo e depois vou para a cama, mesmo sem secar", comenta Andrea.

Na hora de pentear, ela diz que leva de 15 a 30 minutos, isso porque gosta de fazer penteados com tranças e coques. "Eu amo ter cabelo longo, porque posso usar diferentes penteados e tranças. Eu amo!". E qual é a inspiração dela? Rapunzel, é claro. "Assim que li um livro que falava de uma garota que tinha longas tranças, eu sempre quis dizer o mesmo do meu cabelo", relembra ela no site.

Em seu perfil no Instagram, ela compartilha os penteados que faz e mostra algumas técnicas.

