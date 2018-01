Rapper faz música para acalmar cães; ouça

Rapper testou o efeito em cães de um abrigo Foto: Pezibear/ Pixabay

O rapper Gnash criou um projeto em parceria com o YouTube e com uma ONG, a Best Friends Animal Society, para fazer uma música que acalmasse sua cachorrinha resgatada, Daisy, e outros cães. O objetivo era encontrar um ritmo que aliviasse a ansiedade social deles.

A equipe passou a estudar quais eram as características dos ritmos que agradavam os pets baseados em conhecimentos sobre terapia psicoacustiva para animais. Assim, Gnash levou Daisy ao estúdio para ver como ela reagia e o resultado foi incrível.

O efeito 'calmante' foi imediato. O vídeo do making off mostra Daisy estranhando um amigo de seu dono. Ao ouvir a música, ela fica mansa e até pede carinho para ele.

Além de ver os resultados do ritmo com sua cachorra, Gnash e a equipe foram a um abrigo de cachorros. Inicialmente, todos estavam muito agitados e ao ouvir o som se acalmaram.

Assista ao making off:

"Ver uma sala cheia de cães, e minha cachorra resgata, Daisy, reagir a essa música foi uma experiência muito forte", diz o rapper. "Foi incrível ser capaz de criar uma música que transcende as emoções humanas."

Ouça a música: