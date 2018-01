Rapaz usa lago congelado para fazer pedido de casamento inusitado

Mensagem foi escrita em superfície de lago congelado Foto: Ed Becker via AP

Quando o assunto é pedido de casamento, os apaixonados estão sempre procurando um jeito bem extravagante para demonstrar o seu amor. Gavin Becker, estudante de aviação, escreveu “Quer se casar comigo?” em letras garrafais na neve e levou sua namorada de avião para ver o pedido do céu.

Gavin Becker vive em Minnesota, nos Estados Unidos. Ele contou com o apoio de sua família para escrever o pedido em letras de 7,5 m sobre as águas congeladas do lago Eight Crow Wing.

Tendo escrito a mensagem, o estudante de aviação na Universidade da Dakota do Norte alugou um avião e deu uma carona para sua namorada, Olivia Toft, neste domingo, 7. Para alegria de Gavin, a menina aceitou o pedido.