Rapaz reencontra cão perdido há dois anos graças a campanha de adoção 

Daniel Caminaga reencontrou seu amigo Bob após dois anos Foto: Reprodução/ Facebook XV de Piracicaba

O XV de Piracicaba, time de futebol do interior de São Paulo, em parceria com o canil da cidade está divulgando fotos de cães que procuram uma família para tentar facilitar a adoção. A iniciativa chamada "Quero ser seu camisa 15" já tem uma história feliz: por meio da campanha o torcedor Daniel Caminaga reencontrou seu amigo Bob, que estava desaparecido há dois anos.

A foto do Bob foi divulgada em quatro de janeiro no Facebook do time de futebol e no dia seguinte Daniel já estava comemorando na rede social o reencontro com seu cãozinho.

"Não tem como explicar essa sensação maravilhosa de reencontrá-lo. É como se tivesse reencontrado um parente. Feliz demais! Valeu XV por mais essa alegria! Valeu canil municipal e todos os outros envolvidos", disse Daniel em depoimento na rede social do time.

Bob, que antes de reencontrar o tutor estava sendo chamado de Toddy, foi o primeiro cachorro a ter a imagem na campanha de adoção. "Estamos muito felizes com o desfecho dessa história. Essa parceria é apenas o começo. O XV não é só futebol, somos uma plataforma de comunicação com a cidade e região e sabemos da nossa responsabilidade social", escreveu o time no Facebook.