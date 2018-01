Rapaz presenteia garota com pé de couve em vez de flores e faz sucesso

Buquê de couve em vez de buquê de flores? Foto: Pixabay/ @congerdesign

Quando temos um primeiro encontro marcado, há sempre a preocupação de como será nosso pretendente. Pois uma garota vegana contou sua história nas redes sociais após aparentemente ter achado o par perfeito.

A usuária, que assina como 'rundarthmittens', relata que contou a um 'date' sobre ser vegana. A surpresa, então, veio no segundo encontro: "Eu fui em um primeiro encontro e acabei contando que sou vegana. No segundo encontro ele me trouxe um buquê de couve do seu jardim", conta no post.

Os outros usuários parabenizaram a atitude do rapaz e a aconselharam a continuar se encontrando com ele:

Tradução: "Que atencioso! Ele é alguém para se manter"

Tradução: "Isso é muito fofo. Fique com ele. Ele se preocupa com a sua dieta, ele te quer saudável e viva e se importa com coisas que você leva a sério"

Tradução: "Case com ele"