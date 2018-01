Quer virar atleta? Alemão cria Associação dos Esportes de Sofá

Berlinense criou associação de esportes para aqueles que não gostam de sair do sofá Foto: Thomas Peter / Reuters

Nem todo mundo cede à pressão de uma vida mais saudável. É o caso de Torben Bertram, um berlinense de 39 anos que criou a Associação dos Esportes de Sofá para unir pessoas sedentárias através de brincadeiras e atividades que são praticadas em sofás de bares.

“Eu simplesmente não gostava da pressão constante de me tornar uma pessoa melhor”, afirmou o criador da Associação dos Esportes de Sofá. Ele se considera o contrário da maioria dos jovens de Berlim: magros e bem-vestidos, porém estressados.

Por isso ele criou um clube para incentivar exercícios e jogos de sofá. Entre as atividades estão se balançar para frente e para trás; gritar e bater no peito como o Tarzan; e a competição em que eles devem comer batatas chips de um copo plástico sem usar as mãos - popular entre os filhos dos participantes.

O clube foi criado em 2017 e se reúne em bares e pubs que tenham sofás. Atualmente, a associação conta com 25 membros de oito a 64 anos. Homens, mulheres e crianças são convidados a participar.

“Nós não somos ‘batatas de sofá’ [expressão alemã que remete a pessoas que ficam muito tempo sentadas no sofá] comuns porque não estamos apenas perdendo nosso tempo em frente à TV”, disse Torben. “Nós pensamos muito para elaborar nossas atividades”.

*Com informações da AP