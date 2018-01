Quatis invadem shopping no litoral norte para comer; assista

Animais reviravam o lixo para procurar comida Foto: Diego Bachiéga

No último sábado, 25, Diego Bachiéga, fotógrafo da prefeitura de Bertioga, estava na Riviera de São Lourenço, litoral norte de São Paulo, para cobrir um bloco de carnaval. Ao passar pelo estacionamento do shopping do balneário, ele viu vários quatis na frente do estabelecimento e parou para registrar.

"Isso é comum lá. Conversei com as funcionárias, que estavam dando pão para eles", explica. "Eles [funcionários] tem de ficar monitorando, se não, eles rasgam o lixo e capaz de entrarem na praça de alimentação, mas são super dóceis."

De acordo com Bachiéga, bastante gente foi até o local para tirar fotos dos bichinhos. "Deram pão e eles voltaram para a mata."

Assista ao vídeo feito pelo fotógrafo:



Quatis em Riviera