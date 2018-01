‘Pular’ caixa invisível é o novo desafio da internet: entenda

Um dos passos do desafio da Caixa Invisível. Foto: twitter.com/@arielo1220

Depois do desafio do Balde de Gelo (Ice Bucket Challenge) e Manequim (Mannequin Challenge) terem divertido personalidades como Bruna Marquezine, Cristiano Ronaldo, Thais Araújo, Marina Ruy Barbosa e Luan Santana, um novo desafio está movimentando a internet: o Invisible Box Challenge (Desafio da Caixa Invisível).

A teoria diz para “pular” a caixa, que não existe. Na prática, você começa o movimento com um pé no alto e termina com outro, como se seu pé que começou no ar ficasse na caixa. É necessário muito equilíbrio e agilidade para não se perder no movimento.

Segundo o jornal The Sun, um dos primeiros vídeos é de 2014, e foi estrelado por Marcos Grados, dançarino mexicano. Já no final de 2017, a cheerleader Ariel Olivar, do Texas, tentou executar o movimento pela terceira vez - e o fez com perfeição. Foi o vídeo dela que viralizou. Veja:

Compare o desempenho com outros:

#invisiblebox #invisibleboxchallenge Uma publicação compartilhada por ???? ?????????? (@ilwheel) em Dez 5, 2017 às 9:31 PST

Invisible box challenge too easy, I had to create something else???? #invisibleboxchallenge #stepupchallege Uma publicação compartilhada por GOD???? (@lookmitch_) em Dez 5, 2017 às 4:29 PST

/ 半夜試到現在,終於略有小成 #invisibleboxchallenge #nailit Uma publicação compartilhada por 徐立行 (@alex721721) em Dez 5, 2017 às 9:53 PST

Margot (@sphericalyellow) and I jumped on board the #invisibleboxchallenge and it is a serious SKILL. We kept trying and got no success. Can any of y’all do it?! I want to see your attempts and successes!!!! Tag me in your videos! Uma publicação compartilhada por Macy Conger (@fittestcore) em Dez 6, 2017 às 6:58 PST