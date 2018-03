Projeto que oferece curso pré-vestibular para surdos está com inscrições abertas

Projeto Libras na Ciência oferece curso pré-vestibular gratuito para deficientes auditivos. Foto: Pixabay

Deficiência auditiva não é impedimento para prestar vestibular e ingressar no ensino superior, e o Projeto Libras na Ciência quer provar isso. Pelo quinto ano consecutivo, o projeto abre inscrições para um curso pré-vestibular, com foco no Enem e na Fuvest, especialmente para deficientes auditivos.

O curso é totalmente gratuito e as aulas são ministradas 100% em libras. São 60 vagas para alunos e ex-alunos do sistema de inclusão da educação pública. As inscrições começaram na última segunda-feira, 26, e vão até o dia 26 de abril. Elas odem ser feitas por e-mail, direto com Rafael Silva, pesquisador e especialista em educação de surdos e responsável pela iniciativa.

As aulas têm início no dia 8 de maio e término em 15 de dezembro, e são ministradas nas terças-feiras à noite e aos sábados de manhã na escola estadual Benedita Ribas e na USP Leste, ambas em São Paulo.

O vídeo abaixo, totalmente em linguagem de libras, traz mais informações sobre o curso: