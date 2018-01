Projeto abre inscrições de curso gratuito para formação de cantores líricos

. Foto: Reprodução / Facebook @escolamunicipaldemusicadesaopaulo

A Escola Municipal de Música de São Paulo está com inscrições abertas para a próxima turma do projeto Opera Studio, que destina vagas para 15 jovens entre 18 e 34 anos se desenvolverem e se prepararem artisticamente para o canto lírico.

É necessário que os interessados estejam na faixa etária citada, com aniversários completos até o dia 3 de fevereiro de 2017, quando se encerram as inscrições. Os escolhidos serão decididos após duas etapas: na primeira, haverá análise curricular e da ficha de inscrição por parte de uma banca julgadora. Na sequência, uma lista com os aprovados será disponibilizada no site do Theatro Municipal até 10 de fevereiro. Eles precisarão interpretar duas faixas árias de ópera de compositores de períodos diferentes, uma em italiano, uma em outro idioma.

Os aprovados serão divulgados no dia 4 de março, e as matrículas devem ser realizadas no dia 6.

Para se inscrever, basta clicar aqui e baixar a ficha de inscrição, que deve ser preenchida com seus dados e enviada por e-mail para operastudio.tmsp@gmail.com

Para mais informações sobre o curso, confira no site oficial do Opera Studio.