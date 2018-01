Programa de TV recria foto da 'menina sem pernas' ao vivo e desvenda o mistério; veja

. Foto: Reprodução / Reddit

Um dos mistérios que mais atiçou a curiosidade chegou ao fim. A garota da imagem que viralizou a internet nas últimas semanas, em que parecia que suas pernas haviam "sumido" fez muitas pessoas gastarem seu tempo discutindo sobre a posição dela e de suas amigas, mas tudo não passou de uma ilusão de ótica.

O programa americano Fox & Friends conseguiu reunir todas as amigas presentes na foto, no mesmo local em que ela foi tirada e trajando as mesmas roupas.

Quando a cena foi refeita ao vivo, o mistério foi embora: as pernas da garota, na verdade, são as primeiras da esquerda para a direita com calças jeans azuis. O olhar fica confuso porque suas duas amigas à esquerda estão usando calças da mesma cor, o que faz com que não pareçam pernas de pessoas diferentes.

Ainda não entendeu? Confira a reconstituição no vídeo abaixo!