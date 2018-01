Professora gaúcha faz faixa de 'bixo' para comemorar aposentadoria

A faixa colorida mostra os dados de matrícula da professora junto ao Estado Foto: Arquivo Pessoal/Ana Maria Régio

Após trabalhar por 37 anos como professora das séries iniciais, Ana Maria Régio, de 63 anos, aguardava com ansiedade a aposentadoria. Ao receber a notícia de que enfim havia chegado seu descanso, ela não pensou duas vezes: fez uma faixa de 'bixo' e exibiu-a com muito orgulho na sacada de seu apartamento em Santa Maria, município do interior do Rio Grande do Sul a 290 quilômetros de Porto Alegre. No cartaz, a frase de comemoração: "Saiu minha aposentadoria".

A felicidade tem dois motivos: Ana Maria passou por um calvário de quase dois anos e meio à espera da confirmação da aposentadoria e com medo de ser incluída nas reformas da Previdência. Ela entrou com o pedido em 2014, mas relata que enfrentou bastante burocracia para finalizar o processo.

Ana Maria Régio, conhecida como Martinha, está ajoelhada, com camisa jeans Foto: Arquivo pessoal/Ana Maria Régio

E+. "Todo dia eu olhava no Diário Oficial e nos meus e-mails, devo ter ido mais de 50 vezes na Coordenadoria de Educação de Santa Maria, mas sempre precisavam de um papel a mais. E eu ainda estava apavorada com as mudanças na Previdência, pensava que só iria me aposentar aos 100 anos. A faixa representa tudo isso: um alívio", diz a professora, que atuava na Escola Estadual de Ensino Médio Princesa Isabel, em entrevista ao Ana Maria trabalhou durante nove anos como professora municipal e, desde 1986, passou a atuar como professora estadual. Quando recebeu a ligação com a confirmação da aposentadoria, na manhã de 28 de abril, ela se descontrolou, tamanha a felicidade. "Comecei a gritar, pular e saltar, dizia que não acreditava", relembra.

À tarde, ela já foi pedir a encomenda do cartaz. "A moça disse que nunca tinha feito faixa para aposentadoria, mas eu disse que queria uma bem colorida e bonita para comemorar. Escolhi a que tinha uma letra de cada cor", diz a professora, que é mãe de um engenheiro civil de 27 anos e de um estudante de engenharia de produção de 23.

Ana Maria Régio mostra almofada que ganhou de presente da diretora e das colegas na escola Foto: Arquivo pessoal/Ana Maria Régio

Homenagens de amigos, colegas da escola e alunos abundavam, como forma de agradecimento aos serviços prestados para a educação. Ana Maria recebeu, ainda, um jantar paga pela diretora, uma almofada com a mesma frase do cartaz, um álbum de memórias e bilhetes dos alunos de 10 anos, que também fizeram um cartaz com um 'Diploma de Aposentadoria'. "Chorei, chorei, chorei", diz a professora.

Ana Maria Régio com seus alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Princesa Isabel, em Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul Foto: Arquivo pessoal/Ana Maria Régio

Desde abril, ela só tirou a faixa da sacada para protegê-la do 'Vento Norte', típico da região de Santa Maria, responsável por derrubar postes na cidade. "Não quero que ela rasgue", diz, alegre.