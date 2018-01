Professor usa memes da Gretchen para dar notas aos alunos 

É a segunda vez que o professor faz a brincadeira Foto: Acervo pessoal/ Vitor Lucas

Vitor Lucas, professor de português em Belo Horizonte, Minas Gerais, teve uma ideia diferente para dar notas aos seus alunos: usar memes da Gretchen.

Quanto maior a nota, mais feliz era a foto da artista. Se a nota era ruim, Gretchen aparecia decepcionada. Vitor diz que a ideia surgiu no final de 2016, quando um colega, professor de Matemática, postou foto dos memes nas redes sociais.

"Achei um máximo e pedi autorização para usar também. Ele enviou os arquivos e usei com os meus alunos, na época terceiro ano do Ensino Médio. Todos adoraram", afirma.

O professor diz que a iniciativa também era para aliviar a tensão dos alunos, que passavam pela época no Enem.

No entanto, as notas só viralizaram quando Vitor Lucas fez a brincadeira novamente, em outra escola, e uma aluna postou os memes no Twitter. "Resolvi usar novamente para encerrar o primeiro bimestre. Os alunos riram muito", disse ao E+. "No mesmo momento tiravam fotos da prova para enviar via WhatsApp para os pais."

MEU PROFESSOR DE PORTUGUÊS COLOCOU UMA GRETCHEN PRA CADA NOTA EU TÔ BERRANDO pic.twitter.com/yQu1T15MqQ — ️️️️ (@skingrier) 18 de maio de 2017

Agora, ele e o colega, professor de Matemática, estão pensando quais os próximos memes que usarão em outras entregas de nota.