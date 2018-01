Prisão de Guido Mantega gera memes nas redes sociais

Prisão de Guido Mantega gerou reações hilárias nas redes sociais. Foto: Reprodução/Twitter

Nesta quinta-feira, 22, começa a primavera, mas parece que nem tudo são flores na vida do ex-Ministro da Fazendo Guido Mantega. Ele foi preso temporariamente pela Polícia Federal pouco antes das 7 horas, no Hospital Albert Einsten, em São Paulo, enquanto acompanhava uma cirurgia que sua esposa estava fazendo.

O motivo para a prisão foi, segundo a Procuradoria da República, 'riscos à ordem pública', pois ele poderia destruir provas que ajudassem na Operação Lava Jato. Por volta do meio dia, porém, o juíz Sérgio Moro ordenou que Mantega fosse solto.

A prisão e, após quatro horas, a liberação, foram os assuntos mais comentados das redes sociais nesta manhã e, claro, a internet não perdoou e rapidamente fabricou diversos memes. Confira as melhores reações abaixo:

Quinta-feira é tipo o Guido Mantega preso: não é o que a gente quer, mas tá bem perto — Adriano Hualster (@AdrianoHualster) 22 de setembro de 2016

Rolaram piadas sobre como ele realmente foi preso:

Exclusivo: Momento em que Guido Mantega é preso em sala cirúrgica. pic.twitter.com/swJMzTTafl — Dhiogo (@Dhiogosb) 22 de setembro de 2016

Imagens exclusivas do Dr. Guido Mantega no centro cirúrgico do Albert Einstein pic.twitter.com/kONyhP8BPt — Ieda Marcondes (@iedamarcondes) 22 de setembro de 2016

a realidade é q o mantega estava doando o próprio coração pra esposa sobreviver. chegou a pf no meio da cirurgia levou o mantega morreu os 2 — fried (@FriedHardt) 22 de setembro de 2016

E o prende-solta deixou alguns brasileiros confusos:

Karate Kid na Lava Jato: -Prende o Mantega -Solta o Mantega — Jonathan (@JonathanSogiks) 22 de setembro de 2016

prende mantega, solta mantega, bota casaco, tira casaco — Filipe (@Filipeadriano_) 22 de setembro de 2016

E é claro que não faltaram as brincadeirinhas com o sobrenome do ex-ministro:

Moro solta Mantega e manda prender a Doriana e a Margarina! — José Simão (@jose_simao) 22 de setembro de 2016

imagens inéditas do mantega preso pic.twitter.com/OoUX7doszL — iago (@reaciago) 22 de setembro de 2016

Veja imagens exclusivas de Moro soltando Mantega pic.twitter.com/lckbOkEnFA — Tom Chambers (@bomsenhor) 22 de setembro de 2016