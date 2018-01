Primeiro-ministro do Canadá usa meias de 'Star Wars' no 'May the 4th'

À esquerda, o primeiro-ministro da Irlanda, Enda Kenny; à direita, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau Foto: Paul Chiasson/The Canadian Press via AP

Todo dia 4 de maio é dia de celebração entre os geeks. É o 'May the 4th', o Dia de Star Wars, uma data que comemora uma das sagas mais famosas da ficção científica. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, também quis celebrar e aproveitou para exaltar os filmes em um encontro formal com o primeiro-ministro da Irlanda, Enda Kenny.

Na reunião, Justin Trudeau foi flagrado com terno, gravata e... meias do Star Wars. Em um pé, está R2-D2 e, em outro, C-3PO.

No Twitter, o canadense publicou uma foto dando close no par e escreveu: "Estas são as meias que vocês estavam procurando".

Trudeau, conhecido por ser irreverente, compartilhou no stories do Instagram uma imagem das meias, com um adesivo do May the 4th.