Primeira-ministra inglesa nomeia ‘ministra da solidão’

Estudos apontam que solidão afeta boa parte dos ingleses Foto: Pixabay / @Lukas_Rychvalsky

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, nomeou uma de suas ministras para tratar da solidão. Medida acontece após assassinato de política que militava sobre o assunto.

Tracey Crouch, ministra do esporte e da sociedade civil, liderará um grupo com a responsabilidade de pensar políticas relacionadas à solidão. O governo deverá obter dados e estatísticas sobre o assunto e financiará grupos comunitários para desenvolver atividades que conectem as pessoas.

"Nós deveríamos fazer tudo o que está a nosso alcance para, em memória da Jo, trazer um fim à aceitação da solidão”, disse Theresa May em um comunicado. “Para muitas pessoas, a solidão é uma triste realidade da vida moderna”.

Jo Cox foi uma política do partido trabalhista assassinada por um extremista de direita em 2016. Ela havia sugerido que um ministro fosse encarregado de cuidar da solidão pouco antes de morrer e, em sua memória, uma comissão foi criada para tratar do assunto.

Dados do governo apontam que a maioria das pessoas com mais de 75 anos de idade, no Reino Unido, vivem sozinhas e que aproximadamente 200 mil idosos não conversaram com um amigo no último mês.

Médicos também afirmaram a uma campanha contra a solidão que recebem diariamente pacientes que se consultaram com eles apenas porque estavam se sentindo sozinhos.

*Com informações da Reuters