Porquinho-da-Índia é o novo 'social media' da Polícia da Nova Zelândia

'Policial Elliot' em ação. Foto: https://www.facebook.com/NZPolice/

A Polícia da Nova Zelândia encontrou um novo jeito de passar recados aos cidadãos. Com a participação do 'policial Elliot', um porquinho-da-Índia, a página do Facebook da instituição viu seu número de curtidas disparar. As informações sobre o número exato de seguidores não ficam disponíveis para o público em geral, mas o gráfico da evolução de curtidas da página mostra um aumento de mais de 200% na última semana.

O bichinho pertence a um dos membros da equipe de mídias sociais da Polícia e faz sua parte trazendo novos seguidores à instituição.

"Você sabia que a velocidade de um porquinho-da-Índia pode chegar a nove quilômetros por hora? Eu passei um pouquinho dos limites nos carboidratos ultimamente e preciso pegar leve, então vou ainda mais devagar. Eu não sou muito rápido e é assim que eu gosto - devagar é mais seguro! Fique com isso em mente quando estiver dirigindo perto das escolas amanhã", avisa o 'policial Elliot' em seu post mais recente.

E parece que a estratégia tem chamado atenção, já que as publicações de Elliot costumam ter milhares de curtidas. A Polícia neozelandeza já tinha uma linguagem mais descontraída em sua página do Facebook, com o uso de memes. Veja alguns posts que trazem ensinamentos de Elliot: